Paralympics: Deutsche Bilanz in Paris – Licht und Schatten

Karl Quade hat bei den Paralympischen Spielen in Paris ein mäßiges Zwischenfazit gezogen. „Wir haben positive Überraschungen erlebt aber auch Enttäuschungen. Das muss man offen zugeben“, sagte der deutsche Chef de Mission auf einer Pressekonferenz im Deutschen Haus: „Wir sind in der Anzahl der Goldmedaillen hinter dem, was wir uns gewünscht haben. Bei der Gesamtzahl der Medaillen sind wir auf einem guten Weg.“