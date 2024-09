Paralympics: Markus Rehm holt 4. Weitsprung-Gold in Serie!

Der Dominator behält auch in Paris seine weiße Weste. Eine besondere Marke erreicht er allerdings nicht.

Der Dominator behält auch in Paris seine weiße Weste. Eine besondere Marke erreicht er allerdings nicht.

Weltrekordler Markus Rehm hat bei den Paralympics in Paris seine vierte Weitsprung-Goldmedaille in Serie gewonnen. Der 36-Jährige triumphierte zur Primetime im Stade de France mit 8,13 Meter und blieb auch im 14. Jahr seiner Karriere in der Startklasse T64 ungeschlagen. Rehm hatte 34 Zentimeter Vorsprung auf Derek Loccident aus den USA, verpasste aber die anvisierte Siegerweite von Olympiasieger Miltiadis Tentoglou um 35 Zentimeter.