Paralympics: Markus Rehm fordert revolutionäre Änderung bei Olympia

Die Paralympics in Paris sind in vollem Gange, da blickt Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm bereits auf die nächsten - und wünscht sich mit Blick auf Olympia eine Veränderung. „Ich würde mich freuen, wenn die Veranstaltungen zeitlich näher zusammenrücken würden“, sagte Rehm im Interview mit SPORT1 .

Der Sieger entzündet das Feuer neu und zeigt damit: Es geht weiter", erklärte Rehm, der am Mittwochabend zur Primetime (ab 20.15/ARD) um sein fünftes Paralympics-Gold springt.

Paralympics: Der aktuelle Zeitplan

In diesem Jahr lagen wie auch in Tokio vor drei Jahren rund dreieinhalb Wochen zwischen der Schlusszeremonie der Olympischen und der Eröffnung der Paralympischen Spiele. Eine derartige Pause zwischen den Events wird es auch 2028 in Los Angeles geben.