Paralympics: Deutsche Rollstuhlbasketballer im Halbfinale - Medaillen-Traum lebt!

Die deutschen Rollstuhlbasketballer greifen bei den Paralympics in Paris überraschend nach einer Medaille. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Engel bezwang den Vize-Europameister Spanien im Viertelfinale dank einer starken Defensivleistung mit 57:49 (26:19) und zog erstmals seit der Silbermedaille bei den Sommerspielen in Barcelona 1992 in die Runde der letzten vier ein. Dort trifft Deutschland am Donnerstag auf Mitfavorit Großbritannien oder Australien.