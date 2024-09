Paralympics: Deutsche Rollstuhlbasketballer kämpfen um Bronze!

Spiel um Bronze

Im Spiel um Bronze trifft Deutschland am Samstag um 16 Uhr auf den neunmaligen Paralympicssieger USA oder Kanada. Die deutsche Auswahl erhält damit eine weitere Chance auf die erst zweite Medaille überhaupt nach Silber 1992 in Barcelona bei Sommerspielen.

Starker Start, schwaches Ende

In der Pariser Bercy Arena war Böhme vor 11.400 Zuschauern mit elf Punkten der beste Deutsche auf dem Parkett. Wie bereits im Viertelfinale gegen Vize-Weltmeister Spanien (57:49) stellten die Deutschen gegen den Tokio-Dritten die Wege in der Defensive zu Beginn gut zu. Gregg Warburton bekamen Böhme und Co. aber überhaupt nicht in den Griff, der beste britische Korbjäger kam insgesamt auf 35 Punkte.