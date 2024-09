Paralympics: Deutsche Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft kämpft um Platz 7

Die deutsche Mannschaft wartet weiter auf den ersten Sieg bei den Paralympics in Paris.

Die deutsche Rollstuhlrugby-Nationalmannschaft bleibt bei den Paralympics in Paris weiter sieglos. Das Team von Bundestrainer Christoph Werner verlor am Sonntagabend in der Arena Champs-de-Mars unweit des Eiffelturms das Halbfinale der Platzierungsrunde gegen Gastgeber Frankreich mit 48:54, zuvor waren bereits alle Vorrundenspiele verloren gegangen.