Paralympics: Müller-Rottgardt glänzt – Medaillenhoffnung lebt!

Die Weitspringerin kommt im Stade de France nicht ganz an ihr Leistungsniveau heran. Deshalb ist vorzeitig Schluss.

Nachwuchshoffnung Jule Roß hat bei den Paralympischen Spielen in Paris eine Topplatzierung im Weitsprung verpasst. Die 18-Jährige blieb mit 4,84 Metern unter ihren Möglichkeiten und landete in der Startklasse T46 auf Rang elf. Zur Qualifikation für den Endkampf der besten Acht hätte die Leverkusenerin 28 Zentimeter weiter springen müssen, so schied sie im Stade de France nach nur drei Versuchen vorzeitig aus.