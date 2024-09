Paralympics: Goldfavoritin Hiltrop scheitert überraschend in Quali

SID 01.09.2024 • 10:47 Uhr Eine heiße Kandidatin auf das erste deutsche Gold patzt entscheidend. Das Finale findet ohne sie statt.

Goldkandidatin Natascha Hiltrop ist bei den Paralympischen Spielen in Paris völlig überraschend bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Die Sportschützin wurde in der Qualifikation der Startklasse R3 mit dem Luftgewehr lediglich Neunte und verpasste das für den Nachmittag angesetzte Finale der besten Acht um 0,2 Ringe. Die Tokio-Siegerin war schwach in den Wettkampf gestartet, trotz einer Steigerung reichten 633,6 Ringe letztlich nicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ergebnisse der deutschen Starter

Der zweite deutsche Starter Tjark Liestmann (632,5) landete im Chateauroux Shooting Centre auf Rang 13, Frauen und Männer traten mit dem Luftgewehr liegend über 10 m in einer gemeinsamen Wertung an. Die inkomplett querschnittgelähmte Hiltrop hatte in Tokio mit ihrer Goldmedaille mit dem Kleinkaliber die 17 Jahre andauernde Durststrecke der deutschen Para-Schützen ohne Titel beendet, dazu gewann sie noch Silber im Dreistellungskampf.

Weitere Medaillenchancen