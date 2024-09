Paralympics: Maike Naomi Schwarz verpasst zweite Medaille in Paris

Schwimmerin Maike Naomi Schwarz hat die Chance auf ihre zweite Paralympics-Medaille nicht nutzen können. Im Finale über 100 m Freistil wurde die 30-Jährige in Paris am Mittwoch in 1:02,73 Minuten Siebte, der Rückstand zum Podium der Klasse S12 betrug mehr als 1,5 Sekunden. Schwarz hatte vor acht Jahren in Rio 50-m-Silber geholt. Schwarz (30) landete am Morgen in den Vorläufen auf Platz fünf (1:02,99), konnte sich im Finale aber kaum steigern.