Paralympics: Deutsche Schwimmer jagen Medaillen am vierten Wettkampftag

SID 01.09.2024 • 12:07 Uhr Die Zeichen auf einen erfolgreichen Abend in der Schwimmhalle stehen gut.

Die deutschen Schwimmer greifen am vierten Wettkampftag der Paralympischen Spiele gleich nach mehreren Medaillen. Mitfavoritin Tanja Scholz wurde in der Startklasse SM4 über die 150 m Lagen im Vorlauf Zweite, in 2:55,89 war sie lediglich 18 Hunderstel langsamer als die Schnellste. Auch Gina Böttcher überzeugte mit einer Zeit von 2:58,49 als Vorlaufdritte, bei der WM im Vorjahr hatte das deutsche Duo einen Doppelsieg gefeiert.

Tanja Scholz trotzt niedriger Wassertemperatur

Scholz war bei ihren ersten beiden Starts in der La Defense Arena in der Startklasse der weniger eingeschränkten Athletinnen der Startklasse S5 bereits jeweils ins Finale geschwommen, hatte dabei aber Probleme mit der niedrigen Wassertemperatur. "Es fühlt sich viel besser an. Wir haben gute Lösungen gefunden", sagte Scholz: "Der Tagesplan ist nun Wärme, Wärme, Wärme." Das Finale findet um 19.12 Uhr statt.

Josia Topf mit besten Medaillenchancen

Auch Josia Topf hat in der Abendsession (19.20) beste Medaillenchancen. Der 21-Jährige kam über 150 m Lagen in der Startklasse SM3 im Vorlauf in 3:11,99 Minuten auf Platz zwei und war damit vier Sekunden langsamer als der Australier Grant Patterson. "Ich fühle mich sehr gut", sagte Topf: "Ich habe am Ende sogar rausgenommen. Es gab keine Probleme, ich habe Körner gespart."

Verena Schott kämpft nach Krankheitspause

Ebenfalls ins Finale (19.51) schwamm Verena Schott über 100 m Brust in der Startklasse S5 als Sechste, ihre Medaillenchancen sind nach sechswöchiger Krankheitspause in der Vorbereitung aber eher gering.

Enttäuschung für Mira Jeanne Maack