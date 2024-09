Paralympics: Dritte Medaille! Schwimmer Topf nicht zu stoppen

Schwimmer Josia Topf hat bei den Paralympischen Spielen in Paris als erster Deutscher seine dritte Medaille geholt. Der 21-Jährige kam über die 50 m Freistil in der Startklasse S3 auf Rang drei und komplettierte in 45,61 Sekunden nach Gold über die 150 m Lagen und Silber über 50 m Rücken seinen Medaillensatz. Es war in der stimmungsvollen Arena La Defense bereits die achte Medaille für die deutschen Schwimmer, die Bilanz von Tokio und Rio ist längst übertroffen.