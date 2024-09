Paralympics: Josia Topf jagt vierte Medaille im Paris-Finale!

Schwimmer Josia Topf hat bei den Paralympischen Spielen in Paris die Chance auf seine vierte Medaille. Der 21-Jährige kam auf seiner Nebenstrecke 200 m Freistil im Vorlauf in 3:51,11 Minuten auf Gesamtrang sechs und sicherte sich beim vierten Start seine vierte Finalteilnahme (19.56 Uhr). Topf ist bislang erfolgreichster Medaillensammler, neben Gold über 150 m Lagen holte er Silber über 50 m Rücken und Bronze über 50 m Freistil.

"Man merkt nach den ganzen Wettkämpfen und großen Emotionen, dass so ein Rennen dann ganz schön an die Substanz rangeht", sagte er nach dem Vorlauf über 200 m Freistil: "Mit Corona davor ist es nicht so ideal. Aber ich bin im Finale, das ist alles, was zählt." Es sei "erstmal der letzte Wettkampf für eine lange Zeit vor der größeren Pause. Da kann man nochmal Gas geben."

Ebenfalls am Abend in den Finals (17.53 Uhr) dabei ist die dreimalige Tokio-Dritte Verena Schott. Die in der Vorbereitung von einer Krankheit zurückgeworfene 35-Jährige kam im Vorlauf über 100 m Rücken in der Startklasse S6 in 1:31,38 Minuten auf Rang sieben, eine Medaille scheint aber außer Reichweite. "Mir geht es etwas besser von der Grundsubstanz. Ich bin glücklich, dass ich im Finale bin", sagte Schott. Dort wolle sie nochmals "schneller" schwimmen.