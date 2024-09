Paralympics: Deutsches Sitzvolleyball-Team im Halbfinale!

Die deutschen Sitzvolleyballer haben sich bei den Paralympischen Sommerspielen in Paris vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Die Mannschaft von Bundestrainer Christoph Herzog gewann das emotionale zweite Vorrundenspiel in der Arena Paris North gegen die Ukraine mit 3:1 (25:14, 22:25, 25:17, 25:18). Den Auftakt hatten die Deutschen gegen Brasilien ohne Satzverlust gewonnen.

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel geht es am Dienstag (12.00 Uhr) gegen den ebenfalls makellosen Weltmeister und Weltranglistenersten Iran um Morteza Mehrzadselakjani, der mit 2,46 m zu den größten Menschen der Welt gehört, noch um den Gruppensieg. Doch bereits der Einzug in die Runde der letzten Vier ist ein großer Erfolg für die Deutschen, das war ihnen zuletzt 2012 in London gelungen.