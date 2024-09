Paralympics: Deutsche Sitzvolleyballer im Halbfinale gegen Bosnien

Die deutschen Sitzvolleyballer haben bei den Paralympics in Paris den Gruppensieg verpasst. Die bereits für das Halbfinale qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Christoph Herzog verlor das Duell gegen Tokio-Champion Iran mit 0:3 (16:25, 13:25, 16:25) und trifft damit im Halbfinale am Donnerstag um 12.00 oder 14.00 Uhr auf Bosnien-Herzegowina.

Die in Tokio mit Bronze dekorierten Bosnier hatten in Gruppe A all ihre Vorrundenspiele gewonnen. Die ersten beiden Gruppenspiele hatte die deutsche Mannschaft gegen Brasilien (3:0) und die Ukraine (3:1) siegreich gestaltet. Gegen den ebenfalls makellosen Weltmeister und Weltranglistenersten Iran um Morteza Mehrzad Selakjani, der mit 2,46 m Körpergröße zu den größten Menschen der Welt gehört, war Deutschland am Dienstag in der North Paris Arena aber chancenlos.