Paralympics: Felix Streng jagt Gold im packenden 200m-Finale!

Der deutsche Hoffnungsträger präsentiert sich im Vorlauf stark. Und will nach Platz zwei in Tokio über die 200 m nachlegen.

Prothesensprinter Felix Streng greift bei den Paralympischen Spielen in Paris nach seiner zweiten Medaille. Der 29-Jährige lief in seinem Vorlauf der Startklasse T64 über 200 m auf Rang zwei, in 22,31 Sekunden lag er zwei Hundertstel hinter 100-Meter-Sieger Sherman Isidro Guity Guity aus Costa Rica.