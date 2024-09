Bronze vor Karriereende! Deutsche Sprinterin beschenkt sich selbst

Sprinterin Irmgard Bensusan hat sich vor dem Karriereende nach den Paralympics in Paris mit einer weiteren Medaille beschenkt. Die 33-Jährige musste sich am Dienstagabend im Stade de France im Finale der Startklasse T64 über die 200 m in Saisonbestleistung von 26,77 Sekunden nur der Tokio-Dritten Kimberly Alkemade (25,42) und der Tokio-Siegerin Marlene van Gansewinkel (26,14) aus den Niederlanden geschlagen geben.

Nach zwei zweiten Plätzen über die 200 m in Rio und Tokio sicherte sich Bensusan in der französischen Hauptstadt ihr insgesamt sechstes Edelmetall.

Erfolgreiche Karriere mit zahlreichen Medaillen

Nach den Sommerspielen in Paris wird Bensusan ihre erfolgreiche Karriere beenden. Am Donnerstag steht für die Leverkusenerin noch der Vorlauf über die 100 m an. Ihr womöglich letztes Rennen bestreitet Bensusan am Freitag, sofern sie ins Finale einzieht.