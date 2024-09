Spurlos verschwunden! Rätsel um vermisste Para-Sportler

Die Behörden in Frankreich suchen nach zwei verschwundenen Paralympics-Teilnehmern. Die Ermittlungen in Paris laufen bereits seit mehreren Tagen.

Demnach haben die Behörden bereits am 7. September die Untersuchungen aufgenommen. Bereits zwei Tage zuvor seien sie über das Verschwinden einer Athletin und eines Athleten in Kenntnis gesetzt worden. Zudem werde noch eine weitere Person vermisst.

Paralympics: Fahnenträger nicht auffindbar

Das Paralympische Komitee aus dem Kongo wollte sich auf AP-Anfrage nicht zu dem Fall äußern. Bei der Eröffnungsfeier in Paris fungierten Nganga und Mouambako als Fahnenträger ihres Landes. Die 17. Paralympischen Sommerspiele in Paris waren am 8. September mit einer Schlusszeremonie beendet worden.