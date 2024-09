Paralympics: Paris 2024 begeistert mit einzigartiger Atmosphäre

DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher hat die Paralympics in Paris in den höchsten Tönen gelobt. "Diese Spiele können mit dem Stempel einmalig versehen werden", sagte der Chef des Deutschen Behindertensportverbandes auf der Abschlusspressekonferenz: "So begeisterungsfähige Publikumsreaktionen habe ich bei einzelnen Veranstaltungen in London gesehen." Doch dies sei nochmals eine Steigerung gewesen.