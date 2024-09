Team D zurück in Deutschland: "Besten Spiele aller Zeiten"

Auch bei der Ankunft in der Heimat schwärmen die deutschen Athletinnen und Athleten von Paris. Nun wollen sie auch in Deutschland Veränderungen sehen.

Auch bei der Ankunft in der Heimat schwärmen die deutschen Athletinnen und Athleten von Paris. Nun wollen sie auch in Deutschland Veränderungen sehen.

Adieu Paris, hallo Deutschland: Die letzten Athletinnen und Athleten des Team D sind nach dem Ende der Paralympischen Spiele in der Heimat angekommen. Einen Tag nach der großen Abschlussfeier fuhr das deutsche Aufgebot zunächst mit dem Schnellzug von der französischen Hauptstadt nach Köln, wo sich schließlich die Wege der Akteure in verschiedene Richtungen trennten.

Athleten hoffen auf Veränderungen in Deutschland

Prothesensprinter Johannes Floors, für den es nach der Ankunft direkt zu einem feierlichen Empfang seines Vereins Bayer Leverkusen ging, sprach von einem "grandiosen" Event. "Man sieht alle vier Jahre, dass sich der Paralympische Sport auf ein neues Hoch begibt. Die Spiele in Paris haben dazu beigetragen", so der 29-Jährige, der sich über die 400 m mit Silber hatte zufriedengeben müssen.

Mit einer möglichen deutschen Bewerbung im Blick solle man nun laut Tonleu „mit Architekten und Ingenieuren reden“, sodass diese in ihren Bauplanungen „automatisch“ an Barrierefreiheit denken. Auch solle man mit Dozenten sprechen, dass sie Themen wie Inklusion an ihre Schüler und Studenten herantragen. „Und wenn wir das Stück für Stück machen, dann werden wir irgendwann, vielleicht 2040, den Menschen zeigen, dass Inklusion nicht nur ein Wort ist, das gesprochen wird. Es ist ein Wort, das wir leben.“