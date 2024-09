Paralympics: Mikolaschek sichert Bronze und kämpft um Finale!

Im Kampf um den Einzug ins Finale spielt Mikolaschek am Samstagmorgen gegen die starke Chinesin Gu Xiadon, die in Paris bereits Gold im Doppel und Bronze im Mixed geholt hat. Mikolaschek hatte im Pariser Mixed mit Thomas Brüchle im Viertelfinale verloren und eine Medaille verpasst.

Stephanie Grebe scheidet aus

Ausgeschieden ist am Mittwoch hingegen Stephanie Grebe, für die der Traum von der dritten Einzelmedaille nach Silber 2016 in Rio und Bronze 2021 in Tokio platzte. Die 36-Jährige, die in Paris mit Juliane Wolf Silber im Doppel gewonnen hatte, war in ihrem Viertelfinal-Duell der Klasse 6 gegen die Tokio-Zweite Maljak Alijewa chancenlos. In nur 16 Minuten unterlag sie der als neutrale Athletin spielenden Russin 0:3 (8:11, 3:11, 6:11), Satz zwei dauerte nur vier Minuten.