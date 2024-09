Paralympics: Schmidberger sichert sich im Eiltempo Bronze

Tischtennis-Weltmeister Thomas Schmidberger hat sich bei den Paralympics in Paris im Eiltempo die nächste Medaille gesichert. Der Silbermedaillengewinner im Doppel benötigte für seinen 3:0 (11:7, 11:4, 11:4)-Erfolg im Viertelfinale der Einzel-Startklasse MS3 über den Franzosen Florian Merrien lediglich 14 Minuten. Da in der Arena Sud 4 kein Spiel um Platz drei ausgespielt wird, ist Schmidberger mindestens Bronze nicht mehr zu nehmen.

Schmidberger im Halbfinale nun gegen WM-Dritten

Im Halbfinale trifft Schmidberger, der an der Seite von Valentin Baus im Doppel-Wettbewerb die Silbermedaille geholt hatte, am Donnerstag (11.00 Uhr) auf den WM-Dritten Yuttajak Glinbancheun aus Thailand.

„Ich bin das Spiel so angegangen, dass ich es von Anfang an diktieren will“, sagte der querschnittgelähmte Schmidberger, der in Rio und Tokio jeweils Einzel-Silber gewann, in Paris aber noch keinen Gedanken an eine Medaille verschwendet. „Das ist für mich nicht präsent, weil das Turnier noch nicht vorbei ist.“