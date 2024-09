Paralympics: Josia Topf triumphiert trotz schwerer Schicksalsschläge

Josia Topf posierte im Moment seines größten Erfolgs ganz cool für die Fotografen, heizte die Massen in der nahezu vollbesetzten Arena La Defense an. Doch er dachte auch zurück an die vergangenen drei Jahre, die wohl schwersten seines bisherigen Sportlerlebens. Erst verstarb 2022 sein geliebter Opa, ein Jahr später auch noch der Hund, und zu allem Überfluss musste er selbst für die Weltmeisterschaft in Manchester 2023 krank absagen.