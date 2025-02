Para Langlauf: Deutsche Staffeln auf dem WM-Podium

Bei den Para-Weltmeisterschaften in Toblach laufen die deutschen Staffeln zu den nächsten Medaillen.

Die deutschen Skilangläufer haben bei den Para-Weltmeisterschaften im italienischen Toblach weitere Medaillen geholt. Nico Messinger, Leonie Walter, Sebastian Marburger und Lennart Volkert liefen am zweiten Wettkampftag in der offenen Staffel in 27:52,0 Minuten zu Silber und mussten sich lediglich Norwegen (27:26,3) geschlagen geben.