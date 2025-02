Para Langlauf: Wicker holt zum WM-Abschluss Bronze

Skilangläuferin Anja Wicker holt bei der Para-WM in Toblach zum Abschluss ihre nächste Medaille.

Anja Wicker hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) zum Abschluss der Skilanglauf-Weltmeisterschaften im italienischen Toblach die nächste Medaille beschert. Nach Gold über 10 km sowie Bronze mit der Mixed-Staffel sicherte sich die 33-Jährige aus Stuttgart im Einzel über 20 km der sitzenden Startklasse in der freien Technik am Freitag Platz drei.

Wicker, in der Vorwoche mit zweimal Silber sowie Bronze bei der Biathlon-WM auf der Pokljuka, musste sich in 1:17:33,1 Stunden nur der Chinesin Wang Shiyu (1:14:19,0) und ihrer Dauerkonkurrentin Kendall Gretsch (1:14:42,1) geschlagen geben. "Dass ich in jedem WM-Rennen eine Medaille gewonnen habe, das ist sowas von verrückt", sagte Wicker.