"Begrüße es": IPC-Präsident für deutsche Olympiabewerbung

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) tritt in diesem Jahr in den sogenannten kontinuierlichen Dialog mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ein. In dem soll insbesondere mit dem ab Juni neuen IOC-Präsidenten bzw. der neuen IOC-Präsidentin das Bewerbungskonzept verbessert und verfeinert werden, ohne dass dieses frühzeitig an eine bestimmte Ausgabe oder ein bestimmtes Jahr der Spiele gebunden ist.