Einflussreicher Sport-Boss wettert gegen die AfD

Friedhelm Beucher hat im Hinblick auf die drohende Zunahme von Behindertenfeindlichkeit in Deutschland Kritik an der Haltung der AfD geübt und Vergleiche zu den USA gezogen. „Wir haben nicht ohne Grund ein Nichtverhältnis zur AfD. Wer Inklusion in den Schulen abschaffen will, der will Behinderte wieder behindern, der will Menschen ausgrenzen“, sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) der FAZ: „Das haben wir den AfD-Vertretern offen gesagt.“