DBS: Beucher tritt nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident an

Friedhelm Julius Beucher legt nach 16 Jahren sein Amt als Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) nieder. Der 78-Jährige trat am Samstag beim 19. DBS-Verbandstag in Berlin nicht zur Wiederwahl an und wird den Posten nach einer voraussichtlich mehrere Monate dauernden Übergangsphase abgeben. Als Nachfolger wurde bereits der als einzige Kandidat angetretene Hans-Jörg Michels gewählt, der allerdings aufgrund einer beschlossenen Strukturänderung künftig andere Verantwortungen als noch Beucher haben wird.