Neuer Sponsor für Semechin in der Schwangerschaft

Paralympicssiegerin Elena Semechin wird während ihrer Schwangerschaft und Elternzeit von einem neuen Sponsor unterstützt. Die Marke Pampers steht der Para-Schwimmerin bei und „möchte gezielt Aufmerksamkeit für Themen schaffen, die im Spitzensport oft zu wenig Sichtbarkeit erhalten“, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung.

„Ich freue mich sehr, Mama zu werden und hatte zunächst Bedenken, wie ich dieses neue und aufregende Kapitel mit meiner Karriere vereinbaren kann. Umso schöner, dass ich in dieser besondere Zeit Pampers an meiner Seite habe - sowohl mit Blick auf den Alltag als auch in meiner Rolle als Athletin“, sagte Semechin.