Parsons mit Gegenkandidat - Quade will in IPC-Vorstand

IPC-Präsident Andrew Parsons bekommt bei den Neuwahlen auf der Generalversammlung in Seoul Konkurrenz. Wie das Internationale Paralympische Komitee am Freitag mitteilte, kandidiert neben dem Amtsinhaber aus Brasilien auch der Südkoreaner Bae Dong-hyun am 27. September um die Präsidentschaft. Parsons steht seit 2017 an der Spitze des IPC, 2021 wurde er ein erstes Mal wiedergewählt. Bae war bislang Chef des südkoreanischen Para Nordischen Skiverbandes, das Paralympische Komitee seines Landes nominierte ihn im Juni einstimmig als Gegenkandidaten für Parsons.