Schäfer gewinnt Silber für Deutschland bei der Para-WM!

SID 29.09.2025 • 18:05 Uhr Leon Schäfer gewinnt bei der Para-WM die Silbermedaille. In Indien darf sich der Deutsche noch Hoffnungen auf eine zweite Medaille machen.

Leon Schäfer hat bei der Weltmeisterschaft der Para-Leichtathleten in Neu-Delhi Silber im Weitsprung gewonnen und so für die erste deutsche Medaille gesorgt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Titelverteidiger überbot am Montag in Indien mit 7,45 m seine persönliche Bestleistung um 20 Zentimeter. Gold sicherte sich der Paralympics-Sieger von Paris und Weltrekordler Joel de Jong aus den Niederlanden mit 7,57 m.

Schäfer springt zweimal persönliche Bestleistung

„Ich hätte gerne gewonnen, das kann ich nicht leugnen. Ich komme hier nicht hin, um Zweiter zu werden“, sagte Schäfer: „Aber ich habe eine geile Serie hingelegt, bin zweimal persönliche Bestleistung gesprungen, deshalb ist alles okay. Zufriedenheit verschaffen mir vor allem die Bestleistung und die Tatsache, dass ich sie ohne Brett gesprungen bin. Deshalb weiß ich, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist.“

Am Sonntag startet der einseitig Oberschenkel-amputierte noch als Titelverteidiger über die 100 m. Im vergangenen Jahr hatte Schäfer bei den Paralympics in Paris in beiden Disziplinen den undankbaren vierten Platz belegt.

{ "placeholderType": "MREC" }