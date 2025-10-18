Para Bahnrad: Hausberger holt dritte WM-Medaille

Newsticker
Die Paralympics-Siegerin fährt ihre dritte Medaille bei der Bahnrad-WM in Rio de Janeiro ein.
Maike Hausberger (r.) holt erneut Bronze
Maike Hausberger (r.) holt erneut Bronze
© IMAGO/SWpix/SID/Simon Wilkinson
SID
Paralympics-Siegerin Maike Hausberger hat bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro die nächste Medaille gewonnen. Nach Bronze im Zeitfahren über 1000 m und Silber im Scratch belegte die 31-Jährige im Sprint den dritten Platz. Im Finale musste sich Hausberger ihren Dauerrivalinnen Flurina Rigling aus der Schweiz und der Brasilianerin Sabrina Custódia da Silva geschlagen geben.

Das Trio macht die Medaillen in der Startklasse C2 quasi unter sich aus. In allen drei bisherigen Wettbewerben standen Hausberger, Rigling und Custódia da Silva auf dem Podium, im Sprint gingen allerdings auch nur vier Fahrerinnen an den Start. Für Hausberger ist es die siebte WM-Medaille auf der Bahn. Bei den Paralympics in Paris hatte die Triererin das Einzelzeitfahren auf der Straße gewonnen.

Manuel Korber fuhr zum dritten Mal knapp an einer Medaille vorbei. Wie schon im Zeitfahren und im Sprint belegte der 36-Jährige auch im Ausscheidungsfahren der Klasse C3 Platz vier. Fabian Döring kam im Scratch der Klasse C4 auf Rang sieben.

