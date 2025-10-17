Para Bahnrad: Hausberger holt WM-Silber im Scratch

SID 18.10.2025 • 00:01 Uhr Die Paralympics-Siegerin fährt bei der WM in Rio de Janeiro zu ihrer zweiten Medaille.

Paralympics-Siegerin Maike Hausberger hat ihre zweite Medaille bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro geholt. Nach Bronze im Zeitfahren über 1000 m zum Auftakt fuhr die 31-Jährige aus Trier im Scratch der Startklasse C1-2 zu Silber, lediglich die Schweizerin Flurina Rigling war schneller.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hausberger setzte sich im Sprint um Rang zwei hauchdünn gegen die Brasilianerin Sabrina Custodia da Silva durch, die am Tag zuvor noch im Zeitfahren triumphiert hatte. Für Hausberger ist es die sechste WM-Medaille auf der Bahn, 2023 in Glasgow hatte sie im Scratch Gold geholt. Bei den Paralympics in Paris war Hausberger im Zeitfahren auf der Bahn ebenfalls zu Bronze gefahren und hatte auf der Straße gar das Einzelzeitfahren gewonnen.