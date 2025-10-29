Para-Sportler des Jahres werden im Sportstudio gekürt

SID 29.10.2025 • 13:31 Uhr Die Preisverleihung findet in diesem Jahr zum ersten Mal im ZDF statt. Bis zum 2. November kann abgestimmt werden.

Zum ersten Mal werden die Para-Sportler des Jahres im Aktuellen Sportstudio des ZDF ausgezeichnet. Am 15. November erhalten die Besten der Besten im deutschen Para-Sport die große Bühne im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die Abstimmung über den Para-Sportler, die Para-Sportlerin und die Para-Mannschaft des Jahres läuft noch bis zum 2. November um 23.59 Uhr auf zdf.de.

Zur Wahl der Para-Sportlerin des Jahres stehen: Ski-alpin-Weltmeisterin Anna-Lena Forster, Biathlon-Weltmeisterin Johanna Recktenwald, Radsportlerin Maike Hausberger (insgesamt sechs WM-Medaillen auf der Bahn und der Straße), Langlauf-Weltmeisterin Anja Wicker und Biathlon-Weltmeisterin Leonie Walter. Bei der Wahl zum Para-Sportler sind nominiert: Die Schwimm-Weltmeister Taliso Engel und Josia Topf, die Leichtathletik-Weltmeister Johannes Floors und Felix Streng sowie Kletter-Weltmeister Kevin Bartke.