Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
2. LIGA
MEHR
Mehr
Paralympics>

Para-Sportler des Jahres werden im Sportstudio gekürt

Besondere Ehre für Para-Sportler

Die Preisverleihung findet in diesem Jahr zum ersten Mal im ZDF statt. Bis zum 2. November kann abgestimmt werden.
Einer der Kandidaten: Schwimm-Weltmeister Taliso Engel
Einer der Kandidaten: Schwimm-Weltmeister Taliso Engel
© IMAGO/SID/Ralf Kuckuck Photography
SID
Die Preisverleihung findet in diesem Jahr zum ersten Mal im ZDF statt. Bis zum 2. November kann abgestimmt werden.

Zum ersten Mal werden die Para-Sportler des Jahres im Aktuellen Sportstudio des ZDF ausgezeichnet. Am 15. November erhalten die Besten der Besten im deutschen Para-Sport die große Bühne im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die Abstimmung über den Para-Sportler, die Para-Sportlerin und die Para-Mannschaft des Jahres läuft noch bis zum 2. November um 23.59 Uhr auf zdf.de.

Zur Wahl der Para-Sportlerin des Jahres stehen: Ski-alpin-Weltmeisterin Anna-Lena Forster, Biathlon-Weltmeisterin Johanna Recktenwald, Radsportlerin Maike Hausberger (insgesamt sechs WM-Medaillen auf der Bahn und der Straße), Langlauf-Weltmeisterin Anja Wicker und Biathlon-Weltmeisterin Leonie Walter. Bei der Wahl zum Para-Sportler sind nominiert: Die Schwimm-Weltmeister Taliso Engel und Josia Topf, die Leichtathletik-Weltmeister Johannes Floors und Felix Streng sowie Kletter-Weltmeister Kevin Bartke.

Die Wahl der Mannschaft des Jahres entscheidet sich zwischen dem Mixed-Doppelzweier im Rudern mit Kathrin Marchand und Valentin Luz (Weltmeister und Europameister), der Langlauf-Staffel mit Leonie Walter, Sebastian Marburger, Nico Messinger und Lennart Volkert (WM-Silber) und der U23-Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft (Nachwuchs-Weltmeister).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite