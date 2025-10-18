Rollstuhlbasketballer holen EM-Bronze

SID 18.10.2025 • 17:12 Uhr Die Deutschen sichern sich in Sarajevo ihre erste EM-Medaille seit acht Jahren.

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben bei der Europameisterschaft in Sarajevo die Bronzemedaille geholt. Das Team von Bundestrainer Jan Haller entschied am Samstag das Spiel um Platz drei gegen Italien mit 79:60 (42:24) für sich. Kapitän Thomas Böhme war mit 29 Punkten und acht Assists bester Schütze des Paralympics-Dritten, Nico Dreimüller kam zudem auf 23 Zähler und sieben Vorlagen.

Zuletzt hatte eine Männer-Auswahl des Deutschen Behindertensportverbands 2017 eine Medaille gewonnen, damals auf Teneriffa ebenfalls Bronze. Anschließend landete Deutschland drei Mal nacheinander auf Rang vier. Im Halbfinale war das deutsche Team dem Titelverteidiger Großbritannien (49:73) klar unterlegen gewesen, wie schon bei den vergangenen drei EM-Turnieren und den Sommerspielen in Paris im letzten Jahr.