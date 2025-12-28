Para-Sport: DBS trauert um Karl Quade

SID 28.12.2025 • 13:18 Uhr Als Athlet und Funktionär sei er "Gesicht und Herz der Paralympischen Bewegung in Deutschland" gewesen.

Der deutsche Behindertensport trauert um Karl Quade. Der frühere Para-Sportler und spätere Funktionär starb am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 71 Jahren. Dies teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Sonntag mit und nannte Quade „Gesicht und Herz der Paralympischen Bewegung in Deutschland“.

Der gebürtige Essener Quade gehörte der deutschen Nationalmannschaft im Standvolleyball an und holte mit dieser Gold bei den Paralympics 1988 in Seoul, nachdem er 1984 in Los Angeles bereits Silber gewonnen hatte. Nach seiner aktiven Karriere war Quade ab 1996 als Chef de Mission des Team Deutschland Paralympics bei den Spielen im Einsatz. Seit 1995 war Quade Vizepräsident im DBS.