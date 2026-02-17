DBS erhält zwei Wildcards für Paralympics

SID 17.02.2026 • 11:27 Uhr Das Aufgebot des Deutschen Behindertensportverbands für Norditalien wächst von 38 auf 40 Athletinnen und Athleten. Mehr waren es nur einmal.

Das deutsche Aufgebot für die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo ist angewachsen. Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mitteilte, erhielten die 17 Jahre alte alpine Skirennfahrerin Maya Fügenschuh sowie der nordische Athlet Steffen Lehmker jeweils eine Wildcard für die Spiele (6. bis 15. März).

Mit den beiden Nachrückern werden insgesamt 40 Athletinnen und Athleten für den DBS in Norditalien am Start sein, dazu kommen acht Guides. Mehr waren es nur in Lillehammer 1994 (43), in Nagano 1998 waren ebenfalls 40 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland mit dabei.

„Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir noch zwei weitere Startplätze erhalten haben und sich die Mannschaft damit nochmal vergrößert“, sagte Marc Möllmann, Vorstand Leistungssport und Chef de Mission.