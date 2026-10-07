Die Leichtathletin bekommt den Preis der Sporthilfe aufgrund ihres Erfolges bei den Deaflympics.

Leichtathletin Tessa Lange wird von der Stiftung Deutsche Sporthilfe mit dem Preis „Juniorsportlerin des Jahres“ in der Kategorie Gehörlosensport ausgezeichnet. Die 21-Jährige überzeugte mit einem bei den Deaflympics in Tokio, einer der größten internationalen Multisport-Veranstaltungen für Athletinnen und Athleten mit Hörbeeinträchtigung. Sie gewann Gold mit der 100-Meter-Staffel, Silber über 200 Meter und mit der 400-Meter-Staffel sowie Bronze über 100 Meter. Die Verleihung findet am Donnerstag in Köln statt.

Lange wirbt für Deaflympics

„Ich möchte zeigen, dass gehörlose Sportlerinnen und Sportler große sportliche Ziele erreichen können“, sagte Lange. Besonders wichtig sei ihr die Wirkung der Ehrung über den eigenen sportlichen Erfolg hinaus: „Die Deaflympics sind außerhalb des Gehörlosensports noch nicht besonders bekannt. Deshalb ist es wichtig, die Aufmerksamkeit zu nutzen, um zu zeigen, welche Leistungen gehörlose Athletinnen und Athleten erbringen.“

Lange wird seit 2022 von der Sporthilfe gefördert. Die Auszeichnung zur Juniorsportlerin des Jahres erhält die Leichtathletin nach 2023 nun zum zweiten Mal.