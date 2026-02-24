Paralympische Fackel in Stoke Mandeville entzündet

SID 24.02.2026 • 12:42 Uhr Das Feuer macht sich nun auf den Weg nach Italien, wo ein 2000 Kilometer langer Fackellauf ansteht.

Zehn Tage vor der Eröffnungsfeier brennt die Fackel für die Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Im britischen Stoke Mandeville, dem Ort des Ursprungs der Spiele für Menschen mit Behinderung, entzündete die viermalige Paralympics-Medaillengewinnerin Millie Knight am Dienstag um 10.45 Uhr (MEZ) die Flamme.

Nach der offiziellen Zeremonie im Beisein von IPC-Präsident Andrew Parsons wird das Feuer vom italienischen Para-Eishockeyspieler Andrea Macri im Flugzeug nach Italien transportiert.

Für den Transport wird dabei eine spezielle Hightech-Sicherheitslaterne, ähnlich einer Grubenlampe, verwendet, um die Flamme am Leben zu erhalten. Auf italienischem Boden startet am Mittwoch der offizielle Fackellauf.