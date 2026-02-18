Ukrainische Regierungsvertreter boykottieren Paralympics

Regierungsvertreter der Ukraine werden die Paralympics in Mailand und Cortina (6. bis 15. März) boykottieren, nachdem das Internationale Paralympische Komitee (IPC) den Teams aus Russland und Belarus die Teilnahme an den Spielen ermöglicht hat. „Ukrainische Amtsträger werden nicht an den Paralympischen Spielen teilnehmen. Wir werden nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Wir werden an keinen anderen offiziellen paralympischen Veranstaltungen mitwirken“, kündigte Sportminister Matwiy Bidny in Sozialen Medien an. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha rief andere Länder zudem dazu auf, der Eröffnungsfeier fernzubleiben.