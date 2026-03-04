"Alibi-Rolle" bei Eröffnungsfeier: Kritik an Paralympics-Organisatoren

SID 04.03.2026 • 13:09 Uhr DBS-Ehrenpräsident Friedhelm Julius Beucher prangert den fehlenden Fokus auf die Sportler bei der Eröffnungsfeier der Paralympics an.

DBS-Ehrenpräsident Friedhelm Julius Beucher hat deutliche Kritik an der Eröffnungsfeier der Paralympics im Amphitheater von Verona geübt. „Eröffnungs- und Schlussfeiern sind immer ein wunderbares, internationales Zusammentreffen von Sportlerinnen und Sportlern anlässlich eines großen Wettkampfes“, sagte der 79-Jährige dem SID: „Sie dienen dem Zusammenkommen von Sportlern aus aller Welt, und hier geraten die Sportler in eine Alibi-Rolle.“

Im Amphitheater sind offiziell aus Platzgründen nur zwei Athleten pro Nation zugelassen, aus den Clustern werden zudem aufgezeichnete Videos eingespielt.

„Da fehlt ein Teil dessen, was sonst die Spiele ausmacht“, sagte Beucher, der ebenso wie Leichtathlet Markus Rehm am Freitagnachmittag die Paralympische Fackel durch Verona tragen darf. Da müssten sich die Organisatoren hinterfragen, „warum man so eine Arena auswählt“, die nicht genügend Kapazitäten biete.