"Das ist ein Skandal": Wut nach Russen-Zulassung

Friedhelm Julius Beucher hat die Zulassung russischer und belarussischer Athleten unter eigener Flagge für die Paralympics erneut in aller Schärfe kritisiert. „Das ist ein Skandal“, sagte der Ehrenpräsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) im Interview mit web.de: „Man muss Entscheidungen internationaler Gremien zur Kenntnis nehmen – aber ich muss sie nicht akzeptieren. Und wir werden uns auch nicht das Recht nehmen lassen, diese Entscheidung deutlich zu kritisieren.“

Insbesondere moniert Beucher die Vergabe von Wildcards an sechs russische und vier belarussische Athletinnen und Athleten. Hier habe er sich vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) „mehr Rückgrat gewünscht“, erklärte er. Ohne diese sogenannten Bipartite-Plätze hätten faktisch keine Sportler aus den kriegstreibenden Nationen in Norditalien starten können, da der Qualifikations-Zeitraum in allen Sportarten bei der Entscheidung zur Wiederzulassung bereits abgeschlossen war.

Im September 2025 hatte die Generalversammlung des IPC die Suspendierung von Russland und Belarus überraschend aufgehoben, somit können die nun zugelassenen Sportler beider Länder mit nationalen Emblemen und auch unter eigener Hymne in Norditalien starten. „Es wäre das Maximum, was man von den Sportlern fordern kann: Sie starten neutral und vertreten nicht ihr Land politisch“, sagte Beucher: „Das schützt sie und andere Athletinnen und Athleten gleichermaßen.“