Bis zu 30.000 Euro: Gleiche Prämien bei Paralympics und Olympia

SID 03.03.2026 • 12:00 Uhr Die Sporthilfe gibt die Medaillenprämien für die Paralympics bekannt.

Die Paralympics-Sportler können sich bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo erneut über dieselben Medaillenprämien wie die olympischen Athleten freuen. Demnach gibt es von der Stiftung Deutsche Sporthilfe 30.000 Euro für einen Paralympics-Sieg und damit so viel wie nie zuvor. In Paris waren es noch 20.000 Euro, diese Summe wird nun in Norditalien für Silber ausgezahlt. Für Bronze gibt es eine Belohnung von 10.000 Euro.

Nach einem Beschluss des Deutschen Bundestags sind die Medaillenprämien im Jahr 2026 erstmals steuerfrei. Die deutschen Sportler werden für Podestplätze zudem mit einer Einladung zum Sporthilfe Club der Besten 2026 belohnt.