Mal wieder: Australisches Maskottchen Bruce entführt

SID 10.03.2026 • 14:32 Uhr Der etwa 1,65 Meter große, einbeinige Vogel aus Messing verschwand am Sonntagabend im Paralympischen Dorf in Cortina.

Und plötzlich war das Maskottchen weg - mal wieder: Die Entführung des australischen Emus „Bruce“ hat bei den Paralympics eine alte Tradition fortgesetzt. Der etwa 1,65 Meter große, einbeinige Vogel aus Messing verschwand am Sonntagabend im Paralympischen Dorf in Cortina, es folgte eine nicht ganz ernst gemeinte Lösegeldforderung.

Bruce sei „in Sicherheit und wird bestens versorgt“, hieß es in der Forderung, die das australische Team in einer launigen Mitteilung veröffentlichte. Die Täter hätten erklärt, „die Tradition des Maskottchendiebstahls zu respektieren“, der Emu werde bald zurückkehren.

Die Folge war eine großangelegte Suche, an der sich mehrere Nationen beteiligten. „Handschriftenexperten haben die Notiz analysiert und gehen davon aus, dass die Täter zu den 611 Athleten aus 55 Nationen gehören“, teilten die Australier mit. Das slowakische Curling-Team habe versichert, bei der Suche „keinen Stein auf dem anderen“ zu lassen.