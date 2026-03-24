Paralympics-Sensation: Martin Schulz erbt Silber nach Dopingfall

SID 24.03.2026 • 16:29 Uhr Die Medaillen im Para-Triathlon von den Spielen in Paris werden neu vergeben. Grund ist ein Dopingvergehen.

Triathlet Martin Schulz rückt bei den Paralympischen Spielen in Paris nachträglich vom Bronze- auf den Silberrang vor.

Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mitteilte, wurde der ursprünglich auf Rang zwei ins Ziel gekommene Brasilianer Ronan Nunes Cordeiro des Dopings überführt und entsprechend disqualifiziert.

Deshalb erhält Schulz nun nachträglich noch die Silbermedaille für das Rennen in der Startklasse PTS5 am 2. September 2024.

Doping-Verstoß bestätigt: Ergebnis annulliert

Cordeiro war im Rahmen des Wettkampfs positiv auf das anabole androgene Steroid 19-Norandrosteron getestet worden, das zu jedem Zeitpunkt verboten ist. Der 29-Jährige ging gegen die daraufhin eingeleitete Anklage des IPC in Berufung, bei einer Anhörung am 28. Januar 2026 wurde die Entscheidung allerdings durch das unabhängige Anti-Doping-Tribunal des IPC bestätigt.