Paralympics-Eröffnung auch ohne britische Offizielle

SID 05.03.2026 • 19:05 Uhr London will ebenfalls ein Zeichen gegen die Zulassung von russischen und belarussischen Aktiven setzen.

Aus Protest gegen die Teilnahme von russischen und belarussischen Aktiven an den paralympischen Winterspielen in Norditalien unter eigenen Flaggen boykottiert auch Großbritanniens Regierung die Eröffnungs- und Abschlussfeier. Das gab die britische Regierung am Donnerstag, 24 Stunden vor der Eröffnungszeremonie in Verona, bekannt.

„Wir lehnen die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees, russische und belarussische Athleten bei den Paralympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina unter ihren eigenen Flaggen antreten zu lassen, aufs Schärfste ab“, sagte ein Regierungssprecher. Aus diesem Grund würden keine Minister aus dem Kabinett von Regierungschef Keir Starmer und auch keine Ministerialbeamten an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Protest gegen Teilnahme von russischen und belarussischen Aktiven

„Wir haben unmissverständlich klargestellt, dass die Staaten Russland und Belarus im internationalen Sport nicht vertreten sein sollten, solange die barbarische Invasion der Ukraine in vollem Umfang andauert“, sagte Starmers Sprecher weiter. Außer Großbritannien entsendet auch die französische Regierung keine Minister oder Beamten zur Eröffnung nach Verona.

Im Lager der Aktiven führen die Teilnehmer aus der Ukraine den Boykott der Eröffnungsfeier an. Auch Athleten aus Tschechien, Estland, Finnland, Lettland, Litauen und Polen sind als Zeichen gegen die IPC-Entscheidung nicht in Verona vertreten.