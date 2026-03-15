Parsons: Russland nicht das einzige Land in einem Krieg

SID 15.03.2026 • 16:51 Uhr Zum Abschluss der Paralympischen Winterspiele in Norditalien verteidigt der IPC-Präsident nochmals die Teilnahme Russlands.

IPC-Präsident Andrew Parsons hat die Teilnahme Russlands an den Paralympischen Winterspielen nochmals verteidigt. „Ich würde gerne den Medaillenspiegel durchgehen“, sagte der Brasilianer wenige Stunden vor der Schlussfeier im Curling Stadium von Cortina d’Ampezzo: „Die Top fünf sind China, USA, Russland, Italien, Österreich. Russland ist nicht das einzige Land, das derzeit in einen Krieg involviert ist.“

Russland führt seit über vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die USA sind in den seit Wochen schwelenden Nahost-Krieg verwickelt. Erneut verwies Parsons, der seit 2017 an der Spitze des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) steht, auf die „demokratische Abstimmung“, die Ende September vergangenen Jahres bei der IPC-Generalversammlung zu der Wiederzulassung Russlands unter eigener Flagge geführt hatte.