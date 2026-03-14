Rothfuss und Schmiedt deutsche Fahnenträger bei Schlussfeier

SID 14.03.2026 • 11:09 Uhr Das Duo wird bei der Zeremonie in Cortina d'Ampezzo die deutsche Delegation anführen. Von einem erneuten Boykott sieht der DBS ab.

Die alpine Skirennfahrerin Andrea Rothfuss und Snowboarder Christian Schmiedt werden bei der Schlussfeier der Paralympischen Winterspiele im Curling Stadium von Cortina d’Ampezzo die deutsche Fahne tragen. Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mit. Anders als noch bei der Eröffnungszeremonie sieht das Team D am Sonntag (20.30 Uhr) von einem Boykott ab.

„Dass einem Athleten diese Ehre einmal zuteil wird, ist schon etwas ganz Besonderes. Noch ein zweites Mal die Fahne tragen zu dürfen bei meinen letzten Spielen, ist einfach unbeschreiblich“, sagte Rothfuss, die im Super-G und im Riesenslalom jeweils auf Rang vier gefahren war. Die 36-Jährige hatte erst im Dezember nach einer Depression ihr Comeback gefeiert. In Sotschi 2014 war sie bei der Eröffnungsfeier bereits Fahnenträgerin gewesen.

Auch für Schmiedt sei es „etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr und werde die deutsche Fahne ordentlich schwingen.“ Der 37-Jährige ist der einzige Para Snowboarder in Deutschland, in Norditalien hatte er im Cross-Wettbewerb den neunten und im Banked Slalom den zehnten Rang belegt.