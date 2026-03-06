Videobotschaft von Edelfan Klopp für die Paralympics

SID 06.03.2026 • 13:36 Uhr Die deutschen Sportler bekommen besondere Unterstützung für die Medaillenjagd.

Jürgen Klopp drückt dem Team D bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Daumen. „Also ich hoffe, bei euch ist die Vorfreude so groß wie bei mir. Ich kann es kaum abwarten. Ganz, ganz viel Spaß bei der Vorbereitung und ganz viel Erfolg bei den Wettkämpfen“, sagte der langjährige Fußballtrainer am Freitag in einer vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) verbreiteten Videobotschaft bei Instagram.

Es fühle „sich noch gar nicht so lange an, da war ich bei den Paralympics in Paris und es war mit das beeindruckendste Sportereignis, an dem ich in meinem ganzen Leben teilgenommen habe - und das heißt was, weil ich war bei ein paar“, betonte Klopp. Er habe mit Wintersport „eine ganze Menge“ Erfahrung, „weil ich bin begeisterter Skifahrer. Wie viel Erlebnisse oder Erfahrung hab ich mit Paralympischem Wintersport? Praktisch keine.“