Wicker nimmt nächste Paralympics ins Visier

SID 16.03.2026 • 05:50 Uhr Versprechen von Anja Wicker: Eine der besten deutschen Medaillensammlerinnen peilt die nächsten Paralympics an.

Die vierfache Medaillengewinnerin Anja Wicker hat die Paralympischen Winterspiele in Frankreich im Jahr 2030 fest im Visier. „Es war auf keinen Fall mein letztes Rennen, das kann ich sagen“, sagte die 34-Jährige nach ihrem vierten Podestplatz zum Abschluss der Paralympics in Norditalien: „Vier Jahre sind schon nochmal der Plan. Wenn alles körperlich gutgeht und es mir weiter so viel Spaß macht, werden es nochmal vier Jahre.“

Damit kann der Deutsche Behindertensportverband (DBS) weiter auf seine zweitbeste Medaillensammlerin der Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo setzen und um sie herum die Mannschaft der Zukunft aufbauen.