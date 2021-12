spitzenquoten-zum-deutschen-clasico

Juckt das den schier unbesiegbaren Fußball-Riesen von der Säbener Straße? Zwar sind die Bayern bekannt dafür auf den Punkt ihre beste Leistung abliefern zu können, doch auch sie schwächelten zuletzt. So beim sensationellen Patzer in Augsburg (1:2) in der Bundesliga, oder beim Debakel im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach (0:5). Dazu das unsägliche Corona Impftheater um Joshua Kimmich und der Knatsch bei der Jahreshauptversammlung mit den eigenen Fans, um das stark in der Kritik stehende Katar-Sponsoring. Das ging alles auch nicht spurlos an Trainer Julian Nagelsmann vorbei. Der möchte nach neun Meisterschaften in Folge vor allem nicht der erste Trainer ohne Titel werden. Muss er auch nicht, wenn sein Starensemble abliefert. Ein Sieg in Dortmund und der Vorsprung würde wieder vier Punkte betragen. Wer fest an den Erfolg der Münchner glaubt, kann bei NEO.bet auf den Auswärtssieg wetten und erhält mit dem Bayern Quotenboost und den 10€ Gratis dann sogar 36€! Denn für den Handicap-Sieg (-1,5), also mit mindestens zwei Treffern Vorsprung, gibt es auch hier die höchste Wettquote 3,6 am gesamten Bundesliga Spieltag. Auf jeden Fall wird im Duell der Toptorjäger auch Robert Lewandowski heiß sein. Dem Polen wurde gerade erst der prestigeträchtige Ballon d‘ Or von Dauersieger Lionel Messi vor der Nase weggeschnappt. Extra Motivation für einen Doppelpack beim BVB?